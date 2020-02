Zijn die quarantaines niet wat overdreven? En zes andere vragen aan dé corona-expert

In Langbroich, vlak over de grens bij Sittard, zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten nadat maandagavond een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Italië heeft een hele regio afgegrendeld. Is dat werkelijk nodig? Tot nu toe stierven 2700 mensen aan het coronavirus, het gros in China. Dat is maar net iets meer dan het aantal slachtoffers dat een gemiddelde griepgolf elke winter alleen al in Nederland maakt.

,,We zien dat het virus te stoppen is met quarantainemaatregelen. Dat is bewezen in Wuhan, waar het aantal besmettingen sinds drie weken afneemt. En op veel plekken waar het virus door reizigers heen is gebracht, zoals de zestien eerdere gevallen in Duitsland. Door de maatregelen daar zijn wij ook geholpen, omdat ze een heleboel nieuwe besmettingsgevallen hebben voorkomen.’’