Woning gesloten in Tholen na ernstige dreiging vanuit criminele circuit

Begin september werd al bekend dat het huis aan de Gareelmakersdreef in Tholen in de gaten wordt gehouden door criminelen. De dreiging lijkt in verband te staan met de vergisontvoering en andere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht, die zich afspelen rondom Alblassedammer Alex R. Deze incidenten hebben waarschijnlijk te maken met de onderschepping van bijna 1.900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De huurders van het gesloten pand in Tholen zouden banden met R. hebben.