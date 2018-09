‘We vermoorden kinderen, we vermoorden moeder, geen probleem’

MEGADRUGSZAAKIn een strafzaak rond twee megapartijen drugs heeft het openbaar ministerie straffen tot 14 jaar geëist. Turks-Nederlandse criminelen stonden op het punt familieleden van een verdachte te ontvoeren. Volgens het OM toont de zaak aan hoe onschuldige burgers worden meegetrokken in het geweld rond de handel in drugs.

,,Ik heb nu mensen bij het huis van de vader van de vrouw van Murat. (...) Wij nemen kinderen, we vermoorden kinderen, we vermoorden moeder, we vermoorden vader, geen probleem.”

Uit een afgeluisterd gesprek hoort de politie begin 2017 dat er een hevige vete is tussen Turks-Nederlandse drugscriminelen. Aanleiding zijn twee verloren drugstransporten van 1130 kilo morfine en heroïne en 1300 kilo cocaïne. Volgens hoofdverdachte Ramazan Z. is dat de schuld van Rotterdammer Murat I., die de partij zou hebben verlinkt aan de politie.

Boerderijkelder

Daarom zou Z. het plan hebben opgevat om familie van I. te ontvoeren en op te sluiten in een boerderij. ,,Die hebben een kelder. In de boerderijkelder kun je opsluiten en dan gebeurt er helemaal niets. B. gaat het regelen.”

De groep rond Z. wilde volgens het openbaar ministerie 12 miljoen terugzien van Murat I. In een poging dat geld terug te zien, persten ze ook een bevriende restauranthouder in Amsterdam af en bedreigden I.’s familie met de dood. Toen rechercheurs hoorden van de gijzelingsplannen, grepen ze in. Familieleden van Murat I. zitten uit angst voor represailles nog steeds ondergedoken, bleek dinsdag in de Rotterdamse rechtszaal.

Geweldsspiraal

Volgens het OM toont aan dat in het drugsmilieu regelmatig onschuldige mensen in een geweldsspiraal worden meegezogen. ,,Conflicten worden uitgevochten via geweld en dreiging met geweld. Familie en schoonfamilie worden daarbij niet gespaard. Ingrijpen van de politie heeft in dit geval erger voorkomen.”

Voor de aanklagers staat vast dat de hoofdverdachten geen kleine jongens in de drugswereld zijn, gezien de enorme drugstransporten. De partij van 1100 kilo heroïne en deels morfine zat verstopt in grote bakovens die in een zeecontainer werden vervoerd vanuit Iran naar de haven van Antwerpen. Het was daar een recordvangst. De container met cocaïne, die verstopt zat tussen bananen, is nooit meer gevonden.