Waarschuwingen voor mist, ijzel en sneeuw

De dichtte mist zicht voor een zicht van soms wel minder van 50 meter. Ook kan het op sommige plekken glad zijn.

Vanmiddag is met het kwik tussen de 0 en 5 graden waterkoud. De bewolking neemt in de loop van de dag toe. Vanuit het noordwesten gaat het regenen. In het oosten en zuidoosten is vanavond kans op natte sneeuw.

Morgen stroomt zachte lucht over ons land uit. Het wordt 4 tot 9 graden. Het is vaak bewolkt met nu en dan regen. In het noordwesten klaart het later op maar is ook nog een bui mogelijk. Na het weekend is het zacht en wisselvallig.

Supermaan

Op 3 december is het volle maan. Ook staat de maan op het punt in zijn baan dat het dichtst bij de aarde komt. Dus is het weer tijd voor een supermaan. Echter de supermaan is niet zo bijzonder als vorig jaar in november. Bovendien is het nog de vraag of er iets van de maan te zien is. In de nacht naar maandag klaart het soms op, maar zijn er ook wolkenvelden. In de nacht naar 5 december verandert er niet veel aan de situatie.