Vrouw barst in tranen uit als ze laatste noodgenerator aangeboden krijgt

De Amerikaanse Pam Brekke was al dagen op zoek naar een noodgenerator zodat haar zieke vader verzekerd zou zijn van zuurstoftoevoer. Door de hoge vraag kon ze er echter nergens meer een vinden. Tot ze hoorde dat een doe-het-zelfzaak op 50 kilometer van haar woonplaats net 200 generatoren had binnengekregen.

Maar ook bij die nieuwe voorraad had Brekke geen geluk. Binnen twee uur was alles uitverkocht, en zij was er helaas niet op tijd bij. De vrouw barstte in tranen uit toen ze besefte dat ze te laat was in de wachtrij en geen generator meer op de kop zou kunnen tikken.