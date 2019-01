Vier tips om je dood wat duurzamer te maken

Heb je er ooit bij stilgestaan dat je een levend vuilnisvat bent? Er zit lood in onze botten, cadmium in onze nieren en kwik in ons vet. Bovendien hebben veel mensen kwikhoudende vullingen of protheses in hun lichaam. Wanneer je wordt begraven of gecremeerd, komen deze schadelijke stoffen in het milieu terecht. En dan dragen de kist, de grafsteen en het vervoer ook bij aan de milieubelasting. ,,Echt klimaatneutraal sterven is dus een illusie”, zegt Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Maar het is wel mogelijk om je dood wat duurzamer te maken. Vier tips.