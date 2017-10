Verstappen verliest knappe podiumplek door tijdstraf

Door Arjan Schouten



Wat er vooraf nog vrij uitzichtloos uitzag voor Max Verstappen, draaide in Amerika zowaar nog bijna uit op het derde podium op rij. Max Verstappen had 'm al beet, de derde plaats. Maar na afloop besloot de jury dat de Limburger iets te doldriest was geweest bij een ultieme inhaalactie voor de podiumplaats.



Gestart vanaf de achterkant van de grid (16de) vanwege een gridstraf voor een nieuwe motor, was de Limburger binnen tien rondjes alweer terug op de 6de plaats. Die positie werd vooraf ook gezien als het minimaal haalbare, maar er zat op het Circuit of the Americas dus zowaar nog veel meer in voor de coureur die eerder deze week bijtekende bij Red Bull Racing. Deels omdat collega Daniel Ricciardo na zestien rondes uitviel vanwege een kapotte motor. Maar vooral ook omdat zijn racestrategie - laat naar binnen op supersofts, kort op de soft en met nog achttien rondes opnieuw wisselen voor een snelle finale op verse supersofts - prima uitpakte.



Het toetje voor de Limburger was een fijn wheel-to-wheel gevecht met Valtteri Bottas voor plaats vier. En daarna werd het nog veel mooier in de slotrondes op de staart van Kimi Räikkönen. Verstappen wachtte tot de slotronde, loerend op zijn kans voor een ultieme inhaalpoging. En met vier banden op de kerbs van de laatste bochtencombinatie was hij bij z'n eerste de beste poging raak. Binnendoor bij Räikkönen, alsof hij weer in een kart zat. ,,Max Verstappen, jij bent briljant'', jubelde teamdirecteur Christian Horner over de boordradio.



Bekijk hier de inhaalactie.



Na de winst in Maleisië en de tweede plaats in Japan leek dit alweer de derde klapper op rij voor Verstappen, die met dé inhaalmanoeuvre van de dag de show stal in Texas, waar hij ook werd aangewezen als 'Driver of the Day'. Maar de jury besloot anders en oordeelde dat de inhaalactie niet volgens het boekje was. Met vijf tellen straf werd Verstappens plaats op het podium weer ingenomen door Räikkönen.



Het deed weinig tot niets af aan het spektakel, waar opnieuw Verstappen voor zorgde. Spektakel die de wedstrijd in Texas wel kon gebruiken, want Lewis Hamilton had vanaf pole niets te vrezen voor Sebastian Vettel, die met een tweestopper niet eens in de buurt bleef van de Mercedes-coureur. Zijn tweede plaats hield hem in de race voor de wereldtitel, maar alleen op papier lijkt de Duitser nu met drie races te gaan nog een kans te hebben.