Verdachten woningoverval Steensedijk Hulst aangehouden

omicronvariant Terugkeer uit Zuid-Afri­ka zorgt voor chaos op Schiphol, deel besmette passagiers mag gewoon naar huis

De aankomst op Schiphol van de twee laatste vluchten vanuit Zuid-Afrika is gisteren ronduit chaotisch verlopen. Reizigers - die ellenlang moesten wachten op de luchthaven - klagen achteraf over de belabberde communicatie, te weinig eten en drinken, slechte hygiëne en een gebrek aan aparte ruimtes voor besmette passagiers. Uiteindelijk mocht een deel van de positief geteste passagiers vannacht ook naar huis, in plaats van naar een quarantainehotel.

27 november