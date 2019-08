Van verlaten fabriek tot casino: fotograaf Henk is gefascineerd door leegte

Fotograaf William Rutten springt in de bres voor ‘te magere’ Doutzen Kroes

15:56 Topmodel Doutzen Kroes krijgt steun van fotograaf William Rutten nadat ze door diverse volgers gisteren ‘te mager’ werd genoemd op een kiekje op Instagram. Hij is op zijn eigen pagina in de pen gekropen om zijn verbazing te uiten. ‘Het enige wat ik zag was een prachtig afgetraind lijf van een topmodel die daar keihard voor aan het werken is.’