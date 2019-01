Van Pi-dag tot Dress Red Day: wat zijn dat toch allemaal voor dagen?

We vroegen verslaggevers Samuel Bom en Jette Pellemans de klus te klaren. Ze stroopten de mouwen op om bij een aantal speciale dagen en weken informatie te zoeken die je niet direct verwacht en niet vindt op Wikipedia. Vervolgens vroegen we twaalf illustratoren om de informatie van Samuel en Jette te verwerken in een afbeelding.

Wist u bijvoorbeeld dat leraren in Luxemburg veel meer verdienen dan bij ons? Dat katten houden van een speeltje waar ze met veel moeite een snoepje aan kunnen ontfutselen omdat dat hun jachtinstinct bevredigt? Dat er frikandellenvlaai bestaat? Dat het ook in tijden van internet de radio is die nog steeds de meeste mensen ter wereld kan bereiken omdat 95 procent van de wereldbevolking gelegenheid heeft ernaar te luisteren, ook in de allerarmste landen? Dat een bos rozen op Valentijnsdag veel duurder is dan op andere dagen? (Ja, dat had u zelf natuurlijk ook al bedacht, maar het is toch fijn als iemand het voor je uitzoekt.)