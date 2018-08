Vakantie van Nederlands gezin eindigt in vuurzee op Belgische snelweg

Het was een vrij banale aanrijding in de staart van de file voor de Kennedytunnel op de E17. ,,Iedereen was net uitgestapt, maar plots vatte mijn wagen vuur”, vertelt de aangeslagen bestuurder van de Renault Kangoo. ,,Mijn grootste bekommernis was dat iedereen ongedeerd was. Ik heb nog geprobeerd de vlammen te bedwingen, maar zo'n poederblussertje is in enkele tellen leeg.” De vader van het Nederlandse gezin had geen tijd meer om de caravan los te koppelen van zijn auto. In enkele minuten tijd stonden de Renault en de caravan in lichterlaaie. De vuurzee was enorm en ging gepaard met een grote zwarte rookpluim die in heel Burcht en Zwijndrecht zichtbaar was. De auto van de Nederlanders kon nipt gevrijwaard worden.

Iedereen ongedeerd

,,We waren op terugweg van een prachtige vakantie in de Dordogne in Frankrijk”, vertelt Linda Lighthart. ,,Elke zomervakantie trekken we met onze caravan van ondertussen 15 jaar oud naar Frankrijk. We kwamen in een file terecht en stonden nagenoeg stil toen we aangereden werden. Het was een flinke klap, maar iedereen was ongedeerd. Toen we uitstapten zag ik dat er een flinke plas vloeistof onder de wagen lag die ons had aangereden. Plots vatte alles vuur. Alles ging ontzettend snel. In enkele minuten tijd zagen we onze caravan en heel wat persoonlijke spullen in vlammen opgaan. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar het is erg jammer dat zo'n mooie vakantie op deze manier moet eindigen”, zucht ze.