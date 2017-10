Toch aanvullend onderzoek naar aanrijding Stationsplein Amsterdam

Het onderzoek naar het incident op het Stationsplein in Amsterdam, waar afgelopen zomer zeven mensen gewond raakten toen een automobilist op hen inreed, is tóch nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met een aanvullend onderzoek.

Dat blijkt uit een brief die afgelopen dinsdag is verstuurd aan de Amsterdamse gemeenteraad. In diezelfde brief staat ook dat politie Amsterdam en het stadsbestuur achter het standpunt blijven staan dat er géén opzet in het spel was bij de veelbesproken aanrijding in juni en dat de zaak daarmee is afgedaan.

De bestuurder van de auto, een 45-jarige man uit Amsterdam, heeft suikerziekte en had op het moment van de aanrijding een lage bloedsuikerspiegel. Hij zou volgens onderzoek onwel zijn geworden en toen het gaspedaal hebben ingedrukt. Tijdens zijn rit reed hij zeven voetgangers omver.

Het OM bevestigt dat er een medisch deskundige is ingezet om te onderzoeken of dat wat er is gebeurd, inderdaad past bij een lage bloedsuikerspiegel.

Achterdocht

Direct na de aanrijding ontstond er veel achterdocht over het ongeval, omdat de gebeurtenis in eerste instantie deed denken aan recente terroristische aanslagen in Europa. De identiteit van de 45-jarige bestuurder werd daarbij niet vrijgegeven, maar op sociale media was al snel te lezen dat het ging om een man van Marokkaanse komaf. Daardoor ontstond het vermoeden dat er eventueel was gehandeld vanuit een geradicaliseerd islamitisch motief.

De korpsleiding staat nog steeds achter de beslissing om de identiteit van de bestuurder niet vrij te geven, 'want bij verkeersongelukken gebeurt dat nooit'. De man werd een dag later al niet meer verdacht van kwade bedoelingen. Maar omdat de politie honderd procent zeker wilde zijn, hield zij hem langer vast. Daarnaast had de man eerder die dag hard gereden op verschillende plekken in de stad. Eind augustus lekte via Geenstijl de precieze identiteit van de bestuurder uit.

Volgens het OM is het niet uitzonderlijk dat er om aanvullend onderzoek wordt gevraagd. Het is niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. Een onderzoek naar de beveiligingscamera's rond het Stationsplein loopt ook nog. De man wordt nog verdacht van overtreding van enkele artikelen uit de Wegenverkeerswet.