Tegenvaller voor Boyan Slat: plasticvanger vangt nog geen plastic

Oorzaak van het probleem lijkt dat de plasticvanger te langzaam is, vermoeden de techneuten van het in Rotterdam gevestigde bedrijf. Om het plastic te vangen, moet de arm zich sneller voortbewegen dan het plastic. ,,We onderzoeken nu waarom dat niet gebeurt. Vanaf ons monitoringsschip zetten we drones met camera's, drijvende gps-ontvangers en allerlei andere tools in om te kijken hoe ons systeem, de golven en het plastic zich gedragen’’, zegt Arjen Tjallema, technologiemanager van The Ocean Cleanup. Zijn team test nu een eerste oplossing, waarbij de opening van de ‘rookworst’ zestig à zeventig meter breder is gemaakt.



Goed nieuws is er ook: in de armen van de plasticvanger zijn tot nu toe geen levende schepsels aangetroffen. Dat dieren erin verstrikt raken, was één van de scenario's waar zeebiologen voor vreesden. Kritiek is er ook op het fundamentele idee achter het systeem. Het zou een hele dure en omslachtige manier zijn om slechts een klein gedeelte van de plasticsoep op te vangen. De echte oplossing ligt volgens critici op land, en bij riviermondingen: voorkomen dat plastic in zee belandt, zou veel efficiënter zijn.



Boyan Slat, die in 2013 stopte met zijn studie aan de TU Delft om zich volledig op zijn uitvinding te storten, blijft echter onverminderd optimistisch. ,,. We hebben een systeem in de oceaan. Ik vertrouw erop dat we, na alle problemen die we al opgelost hebben, ook deze zullen overwinnen.’’