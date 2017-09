Supportersclub Oranje stelt zelf onafhankelijk onderzoek in

KNVB-woordvoerder Daan Schippers zei direct na de onthullingen al dat de bond met de bestuurders ging praten. ,,Als deze beschuldigingen waar zijn, is het vreselijk zuur. Maar we kunnen nog niets zeggen over de juistheid van de beschuldigingen.'' Het gesprek heeft afgelopen week plaatsgevonden, en daaruit is geconcludeerd dat een onafhankelijk onderzoek naar de club op zijn plaats is.