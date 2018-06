Studenten in protest tegen politiegeweld

Gegrepen door alligator: uitlaten van honden wordt vrouw in Florida fataal

9:04 Het uitlaten van haar honden is de 47-jarige Shizuka Matsuki fataal geworden. De vrouw verdween gisteren tijdens een wandeling in het natuurpark Silver Lakes, in de Amerikaanse staat Florida. Een andere parkbezoeker zag hoe Matsuki door een alligator werd gegrepen en het water in werd getrokken.