‘Soms beloof ik niet over mijn dates te schrijven’

De 49-jarige date L. heeft het tegen mij.



,,Leugenaar.’’



Ze ziet eruit of ze het wel lekker vindt, een liegende man.



Zo zijn mannen, zie je haar denken.



Het afgelopen jaar heb ik veel met vrouwen afgesproken. Vaker dan ooit toen ik jonger was. Ik moet nu uit gaan kijken, want eromheen is een verwarrende lieg- en verzwijgcultuur ontstaan die ik niet meer in de hand heb. Zo erg dat ik lieg als ik de waarheid spreek. Of iets verzwijg.