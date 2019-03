Schipholtunnel A4 twee nachten dicht

John Legend is Kanye West dankbaar voor carrière

16:50 John Legend had een heel ander leven gehad als hij Kanye West niet had ontmoet, onthult de zanger in een interview met Hashtag Legend. De leergierige Legend werd namelijk toegelaten bij prestigieuze universiteiten, en studeerde uiteindelijk aan de Universiteit van Pennsylvania. Daarna werkte hij een aantal jaar als consultant, totdat hij West ontmoette in 2004 en zijn leven veranderde.