Rusland kan ondanks boycot niet zonder onze agrarische sector

Voor het eerst in jaren exporteert Nederland weer meer naar Rusland. De uitvoer lag in de eerste zeven maanden van dit jaar liefst 35 procent hoger dan in dezelfde periode van 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Boeren en tuinders profiteren daar nog steeds niet van mee. Sinds Rusland in 2014 besloot landbouwproducten uit de EU te boycotten, is de uitvoer van vlees en zuivel volledig stilgevallen. De export van groenten en fruit is sinds 2013 met ongeveer 30 procent teruggevallen.