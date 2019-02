Ricksen wil geen euthanasie: ‘Zo lang mogelijk genieten van dochtertje’

De Vries schreef in 2013 de biografie Vechtlust over het roerige leven van Fernando Ricksen als voetballer en buiten het veld. Tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door op 30 oktober 2013 maakte Ricksen publiekelijk bekend dat hij aan de ongeneeslijke neurologische ziekte ALS lijdt.



Zijn toestand is de afgelopen vijf jaar steeds iets slechter geworden en twee weken geleden werd duidelijk dat Ricksen de rest van zijn leven zal verblijven in een hospice in Schotland, maar een zelfgekozen dood is geen optie voor de voormalig rechtsback van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg. ,,In zijn hoofd is Fernando nog heel sterk,” vertelt De Vries vanochtend in de Ochtend Show to go op deze site. ,,Heel veel patiënten kiezen in deze fase wel voor euthanasie, maar voor Fernando is dat geen optie. Hij wil nog zo lang mogelijk kunnen genieten van zijn dochtertje.”