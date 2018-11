Regels zijn het martelwerktuig in je relatie

Een goede vriend van me mag drie avonden per week iets voor zichzelf doen. Die avonden krijgt hij van zijn geliefde cadeau om over te werken, met vrienden wat te eten of te sporten. Vaker mag hij niet weg, want dat is de regel. Een vriendin uit een ander koppel leeft eveneens volgens een decreet: zij mag niet alléén met andere mannen uit. In een groepje is het prima, als er meerdere vriendinnen of vrienden bij zijn ook, maar met één enkele man naar de film of ergens een hapje eten, is onmogelijk. Haar vriend wil dat niet, dus zo zijn de regels.



Het valt me op hoeveel stellen hun relatie bij elkaar houden door regels voor elkaar te verzinnen. Niet door afspraken te maken, wat fundamenteel anders is omdat het uitgaat van gelijkwaardigheid, maar door daadwerkelijk de één te laten bepalen wat de ander wel en niet mag. Hoe de handdoeken moeten hangen. Wanneer je thuis moet zijn. Met wie je wel en niet omgaat en op welke manier. Waar je schoenen moeten staan.