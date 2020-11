Rechter: Jos Brech misbruikte en doodde Nicky Verstappen

Tegen Brech werd vorige maand 15 jaar cel en tbs geëist, en als de rechter geen tbs zou willen opleggen, zelfs 18 jaar cel. Vandaag volgt een oordeel.

Als eerste buigt de rechtbank zich over de vraag: is Nicky Verstappen misbruikt? Advocaat Gerald Roethof betoogde altijd dat seksueel misbruik niet is aangetoond, omdat deskundigen van mening verschilden of daar sprake van is geweest. De rechtbank gelooft dat er letsel is dat veroorzaakt kan zijn door misbruik. Daarbij zat de onderbroek van het jongetje binnenstebuiten en achterstevoren. Dat juist in het kruisgebied ook nog eens veel dna-sporen van Brech zaten, zorgt dat de rechtbank ervan uit gaat dat Nicky is betast en gepenetreerd. ,,U bent de dader van het seksueel misbruik,” zegt de rechter tegen Brech.

Omdat Nicky dit misbruik niet vrijwillig onderging, gaat de rechter er ook van uit dat het Brech was die het jongetje van zijn vrijheid beroofde en verantwoordelijk is voor zijn overlijden. Van een natuurlijke doodsoorzaak kan geen sprake zijn. De rechter gaat uit van smoren of verstikken. ,,Nicky moet dan de adem ontnomen zijn, waarna hij door zuurstoftekort om het leven kwam.” Maar heeft Brech Nicky dan ook met opzet omgebracht, om het seksueel misbruik te verhullen?

Misbruik

Om daar over te oordelen gaat de rechter terug naar eerdere zaken. In het verleden deed Brech zijn hand over de mond van slachtoffers, ging hij op ze liggen ook. Zij overleefden en konden vertellen hoe stevig ze vast werden gehouden. De rechtbank denkt dat die handelingen ook bij Nicky zijn uitgevoerd. Zo kunnen ze onbedoeld gezorgd hebben voor de dood van Nicky. ,,Dat u Nicky seksueel heeft misbruikt levert onvoldoende bewijs op van opzet voor het doden van Nicky.” Maar de dood van Nicky is wel het gevolg van de handelingen van Brech. ,,Het handelen van u heeft tot de dood van Nicky geleid.” En Brech is daarvoor ten volle verantwoordelijk te houden.

Volledig scherm Vandaag hoort Jos Brech of hij wordt veroordeeld. © videostill

Daarnaast wordt de verklaring van Brech terzijde geschoven. Brech zegt dat hij Nicky al dood vond en keek of hij nog leefde en zijn kleding fatsoeneerde. Maar dat vindt de rechtbank ongeloofwaardig. De rechter gaat er dus ook niet vanuit dat sporen van Brech door bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen bij het veilig stellen van bewijs zo vaak op de onderbroek terecht zijn gekomen.

Verklaring

Brech zweeg lang. Pas tijdens de dagenlange, inhoudelijke behandeling van zijn zaak kwam het vorige maand tot een verklaring van Brech. In een opname die werd gemaakt door zijn advocaat Gerald Roethof vertelde hij in augustus 1998 te zijn gestopt om te plassen op de Brunssummerheide, tijdens een fietstocht. Daar werd zijn aandacht door ‘iets’ getrokken, waarna hij het lichaam van de dode Nicky ontdekte. Vanwege zijn zedenverleden alarmeerde hij niemand, Brech was te angstig, zo stelt hij.

De rechter richtte zich eerst tot de familie van Nicky, die op 11-jarige leeftijd van een zomerkamp verdween en later dood werd gevonden. ,,De rechtbank realiseert zich wat een beproeving dit moet zijn geweest.” Steeds weer kwamen de ouders en het zusje van Nicky naar de rechtbank, maar bleven de antwoorden waar de familie zo naar smachtte uit. Misschien wordt van de rechtbank verwacht dat er antwoorden gegeven kunnen worden, wat er nu precies van uur tot uur met Nicky gebeurde, zegt de rechter. Maar die komen er niet, benadrukt hij. Alleen Brech kan inzage geven, maar hij doet er bij aanvullende vragen het zwijgen toe.

Volledig scherm Berthie Verstappen en Peter R. de Vries. © ANP

Brech kwam in beeld dankzij geavanceerde technieken waarmee sporen op de kleding en het lichaam van Nicky opnieuw konden worden geanalyseerd. Zo kwam er uiteindelijk in juni 2018 alsnog een ‘100 procent’ dna-match, en wel met Jos Brech. Die was inmiddels spoorloos verdwenen, maar werd in augustus in Spanje gearresteerd. Brech houdt echter vanaf het begin vol onschuldig te zijn.

Brech

Brech zelf ging tijdens het proces amper in op vragen, die onder meer werden gesteld om op te helderen waarom zijn dna nu precies juist zo vaak op de onderbroek werd aangetroffen. Dat zwijgen dreef betrokkenen af en toe tot wanhoop. Toch volhardde Brech, soms op uitdrukkelijke aanwijzing van zijn advocaat.