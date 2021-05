Prikken wat de pot schaft, anders sta je achteraan de rij: efficiënt of oneerlijk?

,,Yes, mijn vaccinatie-uitnodiging!’’, dacht Karin de Jong (53) uit Leiden toen ze zaterdag haar post uit de brievenbus haalde. ,,Maar toen keek ik nog eens goed en zag ik dat ik Janssen zou krijgen. Dat durf ik niet. In België en de VS zijn daar vrouwen aan overleden. Ik heb een dochter van 11, stel dat mij dat overkomt?’’ Ze baalt. ,,Ik wil graag gevaccineerd worden. Als ik één jaar eerder of twee jaar later was geboren, had ik Pfizer gekregen, net als de meeste Nederlanders. Dat vaccin heeft ook nog eens een hogere beschermingsgraad.’’