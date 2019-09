Politie: Moordenaar Wiersum tussen 20 en 25 jaar oud

video De Nederland­se bouw lijdt onder het stikstof­pro­bleem: Kiezen voor natuur of economie?

19:00 Het stikstofprobleem is een veelkoppig monster, zo drong het langzaam tot Nederland door de laatste weken. Zo’n 18.000 projecten worden door de rechter gedwarsboomd omdat bij beschermde natuurgebieden de concentratie stikstof te hoog is. Kiezen we voor de natuur of de economie, vraagt wetenschapper Jan Willem Erisman zich af.