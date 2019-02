Pesterijen, vernederingen en discriminatie: zo giftig is het bij Amnesty International

Naidoo stelde in een verklaring dat het rapport over de werkcultuur in zijn organisatie ‘moeilijk’ en ‘bijzonder zorgwekkend’ was om lezen. Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf – The Konterra Group – bij iets minder dan 500 werknemers en focuste vooral op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen.

Wanhoopsdaad

De problemen kwamen in mei vorig jaar aan de oppervlakte, toen de Britse krant The Times meldde dat een werknemer van de organisatie uit het leven was gestapt nadat hij geklaagd had over stress en overwerk. Amper zes weken na de wanhoopsdaad van Gaëtan Mootoo volgde Rosalind McGregor zijn voorbeeld. Zij werkte als stagiair in het kantoor van Amnesty in het Zwitserse Genève.



Volgens een personeelslid maakte de reactie van de organisatie op de dood van Mootoo ‘velen van streek’: ,,Hoe ze het aankondigden en de manier waarop ze het probeerden toe te dekken”, klinkt het in het rapport. Een onderzoek dat geopend werd na de dood van Mootoo kwam tot de conclusie dat het management ‘ernstig gefaald’ had en dat dit had bijgedragen aan de dood van de man. Een onderzoek naar de dood van McGregor bracht dan weer aan het licht dat de vrouw van streek was ‘om persoonlijke redenen’ en dat Amnesty daar geen schuld aan had.



Het rapport van The Konterra Group is echter duidelijk: ,,We hoorden verscheidene verhalen van managers die hun personeel kleineerden tijdens vergaderingen, hen bewust buitensloten of neerbuigende en bedreigende opmerkingen maakten, in de trant van ‘je bent niets waard’, ‘je zou ontslag moeten nemen’ en ‘als je hier blijft, wordt je leven een hel’.