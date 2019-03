Paddo’s bij het ontbijt voor een beter humeur

Agressieve poema die gewurgd werd door hardloper blijkt kitten

16:23 Travis Kauffman (31), de hardloper die begin februari het wereldnieuws haalde nadat hij een agressieve poema die hem aanviel had gewurgd, blijkt niet te zijn aangevallen door een volwassen ‘bergleeuw’ maar door een kitten. Dat hebben dierenartsen van een natuurpark in de Amerikaanse staat Colorado vastgesteld. Het ging om een exemplaar van hooguit drie of vier maanden oud.