Ook huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiegraad in leeftijdsgroep 60 tot 65

Van Delden stopt als vaccinatie­baas RIVM: ‘Heeft niets te maken met kritiek’

10 mei Jaap van Delden wordt vervangen als programmadirecteur coronavaccinaties bij het RIVM. Marcel van Raaij neemt per 15 juni zijn werkzaamheden over. Volgens het RIVM heeft het vertrek van Van Delden niets te maken met onvrede over zijn functioneren.