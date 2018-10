Ons kleinkind (8) wil niet meer met ons mee, omdat opa een keer boos werd

Oud-pre­mier Wim Kok (80) overleden

18:53 Oud-premier Wim Kok is overleden. Hij was van 1994 tot 2002 minister-president. Kok is 80 jaar geworden. Hij leidde twee kabinetten, Paars I en Paars II. Daarvoor was hij minister van Financiën in het kabinet Lubbers-III.