NTR: Alle Pieten hebben dit jaar roet op hun gezicht

May als houterige 'Dancing Queen' vastbera­den richting 'haar' brexit

16:24 Premier Theresa May heeft haar partijleden opgeroepen zich te verenigen achter haar voorstel tijdens de brexitonderhandelingen. ,,Doen we dat niet en waaieren we uit in verschillende richtingen op jacht naar onze versie van de perfecte brexit dan lopen we het risico de EU in zijn geheel niet te verlaten'', sprak ze ferm.