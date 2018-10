Nederlandse militairen hoeven tóch niet hun eigen winterjas te kopen

'We moeten nú wat doen tegen klimaatver­an­de­ring, anders is het te laat'

8:00 Experts waarschuwen om het hardst: als er nu geen grote maatregelen worden getroffen, worden de klimaatdoelen van Parijs nooit gehaald en is de temperatuur op aarde rond het jaar 2100 met twee graden of meer gestegen. Maar hoe erg is dat? En wat is er nog tegen te doen?