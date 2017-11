'Nederland moet zich wapenen tegen wolven'

Het Europees parlement wil dat de Europese Commissie en de lidstaten iets doen aan die oprukkende soorten. Zo zou hun beschermde status moeten worden gewijzigd in regio's waar ze niet langer bedreigd zijn maar wel zelf een gevaar kunnen zijn.



,,De eerste wolven duiken ook op in Nederland'', aldus Schreijer-Pierik. ,,Het lijkt allemaal leuk en sommige mensen vinden ze knuffelig, maar binnenkort verscheuren de wolven vast schapen, kalveren of paarden. De bedreiging voor weidegang en veiligheid van toeristen speelt al jaren in Duitsland en andere EU-landen. Het mag niet gaan zoals met de trekganzen, die van een beschermde soort zijn uitgegroeid tot een ware plaag voor boeren.''



Volgens het Wereldnatuurfonds is de terugkeer van wolven en beren in Europa 'een succesverhaal'.