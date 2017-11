Moeder vermiste Nikki (15) uit Markelo ten einde raad: 'Ik huil hele dagen'

Nikki, het meisje dat betrokken was bij de verspreiding van de naaktfoto van Onur Cücü, is spoorloos . Ze is weggelopen uit een gesloten woongroep. Voor het eerst en ten einde raad praat haar moeder. Een smeekbede.

Debby Ruwes hart huilt voor haar dochter. Al sinds 13 oktober is Nikki (15) vermist. Ze verdween uit de instelling Intermetzo in Eefde. Nikki klom over een twee meter hoog hek en verdween. In het begin liet ze haar moeder nog wel iets weten: 'Maak je geen zorgen', het gaat goed met me'. Maar sinds 21 oktober is er geen enkel teken van leven meer.

Zorgenkindje

De moeder uit Markelo vreest dat Nikki iets vreselijks is overkomen. Of zichzelf iets aan heeft gedaan. Er gaat op internet een stortvloed aan haatberichten rond voor haar dochter, het gehate 'sextingmeisje'. Onur Cücü pleegde zelfmoord. Ruwe: ,,Ik moet haar vinden, voordat anderen dat doen met verkeerde bedoelingen.'' Ze doet een emotionele oproep, in de hoop dat Nikki deze hoort. ,,Kom terug. Ik hou van je en we missen je zo.'' De onzekerheid sloopt, zegt ze. ,,Ik huil hele dagen, maar voor mijn andere dochter moet ik sterk zijn.''

Quote Kom terug. Ik houd van je en we missen je zo. Debby Ruwe Haar ogen dik gezwollen van het huilen, ten einde raad, doodop. Al vanaf de geboorte is Nikki een zorgenkindje geweest. Een kind met 'op zich een hart van goud', maar die door haar gedragsstoornis ODD vaak in problemen kwam. Kinderen met ODD zijn extreem opstandig, driftig, snel gefrustreerd en ook vaak op ruzie uit. Haar moeder maakt Nikki niet heiliger dan ze is. In de peuterspeelzaal beet ze kinderen. Op de lagere school sloeg ze. Op de middelbare school gooide ze met stenen. ,,Maar tegelijkertijd kan ze zo vreselijk lief zijn. Altijd stond ze zelf klaar voor anderen die problemen hadden.''

Naaktfoto

Het leek beter met Nikki te gaan. Tot februari. Ze bleek één van drie jongeren, die toen betrokken waren bij de fataal afgelopen verspreiding van een naaktfoto van de 14-jarige Onur Cücü uit Enschede. Hij pleegde zelfmoord. Zijn dood werd groot landelijk nieuws. Direct na het overlijden van Onur heeft vooral Nikki op internet een lading aan haatberichten en bedreigingen over zich heen gekregen. ,,Op aandringen van de politie heeft ze toen een tijdje ondergedoken gezeten bij een pleeggezin.''

Zaterdag vertelden de ouders van Onur over hun verdriet. En over hun boosheid hoe het OM dit afhandelt, zonder straf. Hun verhaal wakkerde een nieuwe golf van woede aan richting Debby's dochter. Debby Ruwe doet daarom een tweede, zeker net zo'n wanhopige en hartverscheurende oproep aan iedereen die het maar wil horen: 'Stop met de haatberichten naar Nikki, alsjeblieft, stop! Moet ik mijn kind dan ook verliezen, omdat ze niet meer verder kan met haar leven? Niemand weet hoe ze lijdt door wat er is gebeurd.''

Quote Ik kan het er mee eens zijn dat in hun ogen mijn dochter straf verdient. Debby over de gevolgen van het verspreiden van de naaktfoto.

Haar moeder vertelt hoe zij en Nikki ook 'oprecht gehuild' hebben om Onur en zijn familie. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd; hun leed is met geen pen te beschrijven. Dat weten we. Maar het is gewoon niet waar dat het Nikki niets kon schelen.'' Ze had Onur's ouders een excuusbrief willen schrijven, 'maar dat werd door justitie afgeraden'.

Hel

Ruwe beschrijft de dag dat Onur zelfmoord pleegde en hoe de dagen daarna voelden als 'een hel'. Ze gingen samen naar de politie, die Nikki wilde verhoren. Debby wist nog niets van het drama. ,,Ze viel me huilend in de armen: hij is dood mama, hij is dood.''



Nikki woonde toen in een (niet gesloten) woongroep in Lochem, maar mocht in de weekeinden naar huis. ,,Ze lag die avonden huilend in haar bed.'' Als Debby tegen haar aankroop, zei Nikki telkens weer: 'Ik denk steeds maar dat ik hem vermoord heb'. Ze is kapot van verdriet.''

Gevoelig voor foute jongens

Geëmotioneerd verhaalt ze hoe Nikki zich daarna is gaan snijden met mesjes. In haar armen en haar benen, omdat ze geen raad meer wist met haar emoties. ,,Haar armen zien eruit als een tijgervel. Er waren wonden in haar benen die gehecht moesten worden. En nu denk ik: wat doet ze nu? Doet ze zich uit wanhoop iets veel ergers aan? Of loopt ze iemand tegen het lijf, die wraak wil nemen? Of is ze al in handen van een of andere loverboy?'' Want ook in september was Nikki al een keer weggelopen en werd ze gevonden in Zaandam, waar ze bij 'een of andere rapper' sliep in een schuur. Ze is niet als elk ander meisje. Ze is heel gevoelig voor de aandacht van foute jongens.''

Begrip voor ouders

De Markelose zegt de woede van Onur's ouders te begrijpen dat er geen rechtszaak is gekomen, en ook geen straf. ,,Ik ben het met ze eens dat er een strenge wet moet komen tegen sexting. Ik kan het er mee eens zijn dat in hun ogen mijn dochter straf verdient. Een paar maanden jeugdgevangenis? Een taakstraf? Ik zou er alle begrip voor hebben.''



Maar ze zou er geen vrede mee hebben, als haar dochter wordt veroordeeld voor een zedendelict. Zo'n strafblad achtervolgt haar hele leven. Hoe moet ze dan verder? Ze heeft een grote fout gemaakt, maar deze afloop heeft ze niet gewild.



,,Naar buiten toe is het idee ontstaan dat Nikki Onur heeft gepest en gepest, totdat... Maar dat klopt niet. Zij heeft die foto van Onur van iemand anders gekregen, die ging rond op whatsapp. Zij heeft hem daarna inderdaad op Instagram gezet. Justitie heeft het goed onderzocht. Door haar stoornis denkt ze niet na zoals gewone meisjes. Sexting is aan de orde van de dag, maar zij heeft de pech gehad, dat het zo is afgelopen.''