Minstens 32 doden bij verkeersongeval in Oeganda

Evenemen­ten­sec­tor waarschuwt voor omvallen kleine festivals

2 februari Het is voor de cultuur- en evenementensector geen verrassing dat de harde lockdown vanavond wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart. De branche herhaalt de eerdere oproep voor een duidelijke visie voor afschaling van de maatregelen en meer steun met het beloofde garantiefonds. Bij de theater- en bioscoopbranche heerst begrip maar ze vragen ook opnieuw om meer duidelijkheid wanneer er weer wat mogelijk is.