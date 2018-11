‘Mensen als Kel heb je nodig in je leven’

Max & Anne worden dertiende op Junior Songfesti­val

19:42 Zangduo Max & Anne heeft in de finale van het Junior Songfestival de dertiende plek behaald. Roksana mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen voor Polen met haar nummer Anyone I Want to Be. De AVROTROS heeft laten weten 'super, supertrots' te zijn op de jonge zangvogels.