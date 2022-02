Man (22) gaat door het lint op vlucht naar Curaçao, mishandelt zijn vader en een steward

Volgens een woordvoerder van de politie op het Caribische eiland ontstond een vechtpartij in het vliegtuig. ,,De man kreeg onenigheid met zijn vader. Dat leidde tot een handgemeen. Een steward wilde hem kalmeren, maar hij kreeg er daarna ook van langs. De man heeft flinke klappen uitgedeeld aan zijn vader en de steward, hij was zeer agressief. Het leidde tot veel paniek bij de andere passagiers.’’

Luchthavenpolitie

Wat de precieze aanleiding was voor het incident is niet duidelijk, ook is niets bekend over eventuele verwondingen. De KLM bevestigt het incident aan boord van de KL735, maar doet er verder geen mededelingen over.