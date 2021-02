'Maleisische politie zoekt Amerikaans echtpaar in zaak Ivana Smit’

internetsensatie Co de Roodt (86) verovert opnieuw harten: ‘Ze blijft straks lekker binnen’

6 februari Dat je nooit te oud bent om een internetsensatie te worden, dat weet de Rotterdamse Co de Roodt (86) dondersgoed. De krasse dame ging zo’n drie jaar geleden vanwege haar ludieke naam viral en groeide zo onbedoeld uit tot hét gezicht van ’s lands zwaarste weeralarm. Nu Nederland weer helemaal in de ban is van het extreme weer staat Co de Roodt weer volop in de belangstelling. ,,Ze zal er weer erg om kunnen lachen”, zegt haar kleindochter Chavenne Ooms tegen deze nieuwssite.