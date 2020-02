LIVE | Vrouw uit Amsterdam besmet met coronavirus, thuis in isolatie

Tweede geval van corona, nu bij vrouw in Amsterdam

12:14 Bij een vrouw uit Amsterdam is als tweede in Nederland het coronavirus vastgesteld. Ze heeft geen link met de eerste patiënt, uit het Brabantse Loon op Zand. De vrouw was vorige week in het Italiaanse Lombardije, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De patiënte zit in thuisisolatie in Diemen.