LIVE | Vierde goedgekeurde vaccin in Nederland aangekomen, 6757 nieuwe coronagevallen

CORONAVIRUSEr zijn 6757 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Voor een maandag is dat relatief veel, omdat het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week. De Gezondheidsraad zet de deur open naar de mogelijkheid om meer mensen een eerste prik te geven van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ondertussen is het vierde goedgekeurde vaccin in Nederland aangekomen, van het Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.