LIVE | Opnieuw meer dan 23.000 positieve tests, stijging coronapatiënten in ziekenhuizen houdt aan

CDA-kop­stuk Esther de Lange wil voorzitter Europees parlement worden

CDA’er Esther de Lange stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De 46-jarige delegatieleider van het CDA in het EU-parlement, tevens vicevoorzitter van de EVP-fractie, de Europese christendemocraten in het EP, heeft dat in een brief aan de fractie bekend gemaakt.

21 november