LIVE | Ernst Kuipers: voorlopig geen code zwart, 23.066 positieve tests

CoronavirusDe komende dagen of weken zal code zwart naar verwachting nog niet van kracht zijn in de ziekenhuizen, aldus voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. Afgelopen etmaal zijn er 23.066 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Er liggen momenteel 2430 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is een stijging van 114 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.