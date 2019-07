Lange rijen bij Rijnweek, politie grijpt in bij vechtpartij in VIP-tent

Opstootje

Later in de avond was er een opstootje in de VIP-tent op het terrein.



Daarbij kwam de politie met flink wat agenten de tent in. Op beelden die op social media rond gaan, is ook te horen dat er politiehonden zijn ingezet.



Volgens voorzitter Peter van der Jagt was er sprake van een ruzie waarbij de beveiligers uiteindelijk de hulp van de politie inriepen. ,,Gelukkig is het snel rustig geworden. Wij nemen er echt afstand van. Dat hoort niet op de Rijnweek.’’ Een woordvoerder van de politie bevestigt die lezing. ,,Er was een vechtpartij waarbij we hebben ingegrepen.’’ Vier mannen uit de omgeving van Rhenen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Zaterdagmiddag zaten zij alle vier nog vast.



Vanavond staan onder meer Nick en Simon op het podium tijdens de slotavond.