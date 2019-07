Kopers maken forse winsten met doorverkoop van sociale-koophuizen zonder er zelf in gewoond te hebben

Het anti-speculatiebeding op sociale-koopwoningen in Wijk bij Duurstede werkt niet: twee van de 22 net opgeleverde huizen aan de Dirk Fockstraat zijn met forse winsten doorverkocht zonder dat de eerste kopers er zelf in gewoond hebben.

De eerste koper van Dirk Fockstraat 40 kocht het huis voor 184.00 euro vrij op naam. Nog voordat hij in dit sociale koophuis ging wonen, stond het al te koop bij de Wijkse makelaar Carole van den Bogerd voor 229.500 euro. Het is uiteindelijk verkocht voor 225.000 euro, blijkt uit het Kadaster. Volgens het antispeculatiebeding moet 10 procent van de winst worden afgedragen aan de gemeente.

De 22 huizen staan op de plek waar tot voor kort de relatief goedkope flats stonden. Die zijn gesloopt voor nieuwbouw. Van het tweede geval van doorverkoop zijn nog geen details naar buiten gekomen.

Schande, vindt de Wijkse politiek de speculatiewinsten die gemaakt worden. Unaniem constateren raadsleden dat met het gehanteerde anti-speculatiebeding niet het beoogde doel wordt bereikt. Sociale-koophuizen zijn bedoeld voor de doelgroep van lagere inkomens en starters op de woningmarkt. Met een boetebeding wordt beoogd dat het huis niet met winst wordt doorverkocht opdat het huis voor de doelgroep beschikbaar blijft. Duidelijk is dat de boete niet hoog genoeg is, waardoor ‘doorverkopers’ die voor lief nemen.

CDA-raadslid Gerard Migchels steekt de hand in eigen boezem: ,,We hebben er in het verleden wel over nagedacht en het beding op deze huizen goedgekeurd. Maar kennelijk hebben we zitten slapen, want het beding werkt niet. Wij willen niet dat speculatiewinsten gemaakt worden, maar toch gebeurt het. Dit moeten we snel repareren.’’

Dat vinden ook Rob Willems (GroenLinks) en Jan-Dirk de Bruijn (PCG). Willems: ,,Dit zijn kostbare woningen voor een precaire doelgroep. Het is heel pijnlijk wat hier gebeurt.’’ De Bruijn: ,,Het zou toch niet mogelijk moeten zijn dat sociale-koopwoningen met dikke winst terug in de verkoop gaan. Ook is een zelfbewoningsplicht nodig.’’

Verantwoordelijk wethouder Willem Joustra (VVD) zegt dat het anti-speculatiebeding in de vorige collegeperiode is opgesteld. ,,Het blijkt niet afdoende te werken. Als zo’n beding goed werkt, is het niet interessant om het huis snel door te verkopen. Een boete verhindert dat. Dit soort huizen is bedoeld voor lagere inkomens. Om hen een kans te geven, wordt de grondprijs laag gehouden.’’

