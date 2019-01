‘Kom je me op eerste kerstdag om 6.45 uur van Schiphol ophalen?’

Wat zegt de wetenschap 11.000 toestellen tegelijk in de lucht: wirwar aan vliegtui­gen groeit nog flink door

20:07 Op luchthavens is het een komen en gaan van vliegtuigen. ,,De wereldwijde vloot telt nu meer dan 29.000 passagiersvliegtuigen. Die zijn ongeveer 38 procent van de tijd in de lucht. Gemiddeld vliegen er dus 11.000 toestellen tegelijkertijd in de atmosfeer.’’ Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.