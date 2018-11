Kinderen die met het vliegtuig kwamen

Geboren in Colombia ● Opgegroeid in Drachten ● Woont in Leeuwarden ● Getrouwd met Hendrik-Jan, zoontje David Jésus uit Colombia ● Docent NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden



‘Toen eind 2016 dat adoptierapport* uitkwam met al dat nieuws over kinderhandel en gesjoemel met dossiers, ben ik een poos heel boos geweest. Als je geadopteerd bent, begint jouw levensverhaal niet bij babyfoto’s, maar bij het dossier. Dat is een heel belangrijk document. Ik had het geluk dat het bij mij van a tot z klopte, want als dat niet zo is, word je keihard in je bestaan geraakt. Dan weet je niet meer waar en hoe jouw verhaal begint. Sommigen hebben het lastig om die moeizame en onbekende start van hun leven een plaats te geven, anderen gaan daar makkelijker mee om.



Ook de zoektocht naar een biologische familie beleeft ieder op zijn eigen manier. Ik kreeg er pas belangstelling voor nadat mijn vader vroeg of ik mijn desinteresse voor Colombia niet een beetje egoïstisch vond. Misschien, zei hij, was er aan de andere kant van de wereld wel iemand die dagelijks met mij bezig was. Ik vond dat hij gelijk had. Maar toen ik mijn Colombiaanse moeder ontmoette, deed het me weinig. Ik vond het vooral voor haar fijn dat ze me eindelijk kon ontmoeten; ik heb haar getroost en verteld dat ik haar niets kwalijk nam. Voor mijzelf voelde het meer alsof ik in een foute aflevering van Spoorloos was beland, want daar zie je iedereen altijd van geluk in elkaars armen vallen.