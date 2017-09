Kamperen is niet aan mij besteed

Na de laatste aflevering van We zijn er bijna! ben ik stikjaloers . Hadden wij destijds maar een mover gehad. Met een druk op de knop van de mover manoeuvreer je je caravan simpelweg naar z’n plek. Het is 1999. Mijn schoonouders fietsen naar Rome en wij rijden hun minihuisje naar Italië, zodat zij na de fietstocht vakantie kunnen vieren. Onderweg zullen we een weekje kamperen aan een meer in Frankrijk, waaraan mijn man mooie jeugdherinneringen heeft. Na de cursus ‘Caravan voor dummies’ gaan we op pad. Nog voor de Belgische grens staan we langs de rijksweg stil om langs de weg koffie te gaan drinken. De caravan gaat als een duikelaar tekeer. ‘De pootjes uitdraaien!’ Even later zitten we te genieten van een plastic beker oploskoffie en roze koeken. Het verkeer jaagt langs en wij verzuchten: ,,Dit hadden we eerder moeten doen.’’

We besluiten onderweg te stoppen op plekken waar het leuk is. Maar het leuke is telkens binnen een half uur verdwenen als we onze caravan moeten parkeren. We nemen te korte bochten, rijden te hard en scheuren laaghangende takken af. En we worden bekeken door nieuwsgierige Nederlanders op een bierkrat voor hun tent of caravan.



,,Hulp nodig?!’’ We slaan het aanbod af, dus duurt het uren voor we de caravan juist en waterpas hebben staan. Tot op het bot geïrriteerd zijn we. ‘Luisteren is ook een vak!’



Na tien dagen zwoegen komen we aan op de camping bij het Franse meer. We mogen onze caravan aan de rand van het meer zetten. Dat valt nog niet mee, want het is er erg druk. En hobbelig. We maken de caravan los van de auto en proberen hem op z’n plek te duwen. Wat weer heel zwaar is. Een lief gezin uit Zwolle helpt ons, en zo staan we op onze plek bij dat meer van weleer.