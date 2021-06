Kamer maakt zelf wet tegen ‘homogenezing’

,,Het gaat hier om mensen in een kwetsbare fase in hun leven’’, zegt Van der Laan. ,,Ik heb als leraar en teamleider op school de worsteling van jongeren vaak genoeg gezien. Daarbij: kinderen in gesloten gemeenschappen beseffen vaak niet eens dat het niet deugt dat hun geaardheid zou moeten veranderen.’’



Vorige week stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat het kabinet nog geen verbod wil op het genezen van seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Verder dan het toezeggen van een onderzoek op het verbod op homogenezing wil het kabinet niet gaan, zo schreven de CDA-ministers Hugo de Jonge (VWS) en Ferd Grapperhaus (JenV).

‘Homogenezing’

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer tegengestemd toen een grote meerderheid zich twee jaar geleden uitsprak voor een verbod op ‘homogenezing’. Op de vraag of het klopt dat het kabinet talmt met een verbod door de ChristenUnie-bewindslieden, zegt Van der Laan: ,,Ik had graag gezien dat het kabinet had gezegd: dit is misschien lastig, maar we gaan het linksom of rechtsom regelen. Het gaat hier om een aanval op dat je wilt zijn wie je bent. Dit staat op gespannen voet met artikel 1 van de Grondwet.’’

Van der Laan wijst erop dat andere landen ook een verbod hebben of voorbereiden. Ze noemt Duitsland en Malta, maar ook verschillende Amerikaanse staten. ,,We liepen in Nederland voorop met dit soort onderwerpen, maar nu niet meer.’’

Zware psychische schade

Verder dan de toezegging deze genezingstherapieën krachtig tegen te gaan, komt het kabinet niet. Vorig jaar bleek dat in Nederland zo’n vijftien therapeuten en organisaties homoseksuelen proberen te genezen. Meestal wordt dit ondernomen in gesloten religieuze genootschappen. Uit onderzoek bleek dat de kinderen die worden blootgesteld aan dergelijke therapieën zware psychische schade oplopen.

Het COC, de belangenorganisatie voor lhbti’ers, reageerde boos op de kabinetsbrief. Ze vinden dat er nog dit jaar een verbod moet komen. COC-voorzitter Astrid Oosenburg: ,,Dat je lhbti-zijn kan ‘genezen’ is een fabeltje, je bent goed zoals je bent.’’

