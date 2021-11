Job, zoon van columniste Annemarie Haverkamp, op 17-jarige leeftijd overleden

Job, de zoon van Nijmeegse columniste Annemarie Haverkamp, is zondagmiddag op 17-jarige leeftijd overleden. De gehandicapte jongen, ‘het liefste, zachtaardigste wezen in het universum’, overleed aan een longontsteking.

Job, die in werkelijkheid Joran heet maar om zijn privéleven te beschermen door zijn moeder Job werd genoemd, speelde de afgelopen 18 jaar een belangrijke rol in de columns van Haverkamp. In een tweet maakt Haverkamp zijn overlijden wereldkundig.

De Nijmeegse journaliste begon 18 jaar geleden met de columns omdat ze tegelijkertijd met koningin Máxima zwanger was. Pas bij de geboorte van Joran werd bekend dat hij ernstig gehandicapt was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze besloot de column daarom voort te zetten. ‘Toen Job een week oud was, kwam de diagnose. Hij mist een stukje van een van zijn chromosomen', schreef ze in december 2004, kort na zijn geboorte.

‘Ik kijk Job in zijn prachtige blauwe ogen. Hij ziet me echt, lijkt het. Hij zal toch niet blind worden? Mijn angst verbergen lukt niet meer. Job mag niet blind worden! Ik begraaf mijn gezicht in zijn zachte nekje. Hij schenkt me zijn mooiste lach. De gordijnen gaan dicht. Dag boze buitenwereld. Dag oogarts. Dag schedeldokter. Bij de dag leven, dat is de enige manier. Ik lach met Job mee. Voluit.’

Haverkamp ontpopte zich tot iemand die op een vaak humorvolle maar zeker ook gevoelige manier en vaak ook kritische manier de gehandicaptenzorg belichtte. In de afgelopen 18 jaar verschenen meerdere boeken over wat Haverkamp en haar partner Rob sindsdien allemaal met hem meemaakten en moesten doorstaan.

In 2016 schreef ze een liefdevolle column over Joran die viral ging.

Tekst gaat verder onder kader

Wij-wij Job (12) kent de woorden kut-Marokkaan, kankerlul en aandachtshoer niet. Een hoofddoek zet geen kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk vinden omdat je eraan kan trekken. Kroeshaar kriebelt tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien. Job raakt mensen graag aan. Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet. Gaat thuis de bel, dan roept hij ‘mama open doen’. Job is nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks wij-zij. Gezellig wij-wij. Hij vindt mensen leuk en lief, tot het tegendeel bewezen is. Job zal je nooit op je verleden pakken, hooguit pakt hij je hand. Job snapt niet wat een homo is, laat staan wat hetero betekent. Hij maakt evenmin onderscheid tussen dik, dun, rijk, arm, Tokkie of elite. Job kijkt op niemand neer - vanuit zijn rolstoel kijkt hij altijd omhoog. Aan zijn hemel staat de zon of het regent. Job zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan. Dankjewel als je hem helpt. En toont belangstelling door te vragen ‘hoe is het met jou’? Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij ieder doelpunt, ongeacht de clubkleuren. Job is kampioen in het delen van blijdschap. Het veld op stormen zou hij niet kunnen - vanwege die rolstoel. Spelers van de tegenpartij slaan al helemaal niet; hij heeft een lage spierspanning. Het is dat krakkemikkige lijf, waardoor hij bijna niks kan. Job moet altijd wachten. Op eten, op gezelschap, op de taxi, op een nieuwe rolstoel, op iemand die zijn luier verschoont. Toch voelt hij zich nooit tekort gedaan. Zal nimmer klagen. Wijst niet verongelijkt naar mensen die het beter hebben en is onbekend met de begrippen jaloezie, misgunnen en kwaadspreken. Liever zingt hij een liedje. Job geeft geen anderen de schuld en wenst niemand dood op sociale media. En dan noemen we hem verstandelijk beperkt.

Annemarie Haverkamp (46) is hoofdredacteur van universiteitsblad Vox en publiceert elke week een column in de Gelderlander. In het Z-katern, dat op zaterdag bij onder meer de Gelderlander, Brabants Dagblad en het AD verschijnt, schrijft ze elke week de rubriek Dierenmens.

In het voorjaar van 2019 verscheen haar fictiedebuut De achtste dag, waarvoor ze de Bronzen Uil en de Anton Wachterprijs kreeg, de prijs voor het beste romandebuut. Deze maand verscheen een kinderboek van haar hand over een doof meisje.

Volledig scherm Annemarie Haverkamp met haar zoon Job. © Lars van den Brink