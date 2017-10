IS verdreven uit hoofdstad kalifaat: 'Een overwinning op terrorisme'

Duitse onderzoekers: 'Grootste nazischat ooit gevonden'

14:42 Verborgen in een afgesloten mijnschacht in het Duitse Ertsgebergte zou zich de grootste nazischat ooit bevinden. Drie schattenjagers stellen de specifieke locatie te kennen. Het verhaal doet sterk denken aan de Duitse goudtrein die zich in een Poolse mijn zou bevinden.