‘Ik erger me kapot aan vrouwen die zeggen dat ze geen excuus-Truus willen zijn’

Gekkenwerk was het. Stond ze daar op het vliegveld op weg naar Wenen, voor een bijeenkomst van het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie. De dag ervoor had ze in het ziekenhuis gelegen, voor een operatie na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap - haar hand nog blauw van het infuus. Het verdriet en de angst om geen tweede kind te kunnen krijgen weggestopt. Want de zaken gingen voor privéstrubbelingen, afspraken afzeggen was geen optie. Tegen een collega zei ze met tranen in haar ogen dat ze ‘tegen een kastje was aangelopen’.