‘Ik ben vreemdgegaan en mijn partner weet dat niet’

Vraag: Ik (vrouw, 38) ben vreemdgegaan en mijn partner weet dat niet. Mijn voornemen is het bij deze ene uitspatting te laten, want wij hebben het goed in onze relatie, maar toch vraag ik me af of ik het hem moet vertellen. De ene vriendin raadt me aan eerlijk te zijn, de andere zegt ‘beter van niet’. De kans is klein dat mijn man erachter komt. Vertellen of zwijgen?