Honderd procent score, maar play-offs dreigen voor Zwitserland

Zwitserland heeft na negen wedstrijden in de WK-kwalificatie de maximale score van 27 punten, maar toch kan de ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic nog naast een ticket voor het WK grijpen. De ongeslagen koploper van groep B heeft in Lissabon wel genoeg aan een gelijkspel tegen Europees kampioen Portugal.



,,Dit is een unieke situatie die slechts sporadisch voorkomt in een kwalificatiereeks'', zegt de Zwitserse middenvelder Granit Xhaka. ,,Deze wedstrijd voelt bijna als een WK-finale."



Portugal verloor in september vorig jaar, zonder de toen geblesseerde Cristiano Ronaldo, de openingswedstrijd tegen Zwitserland in Basel met 2-0. Sindsdien loopt de ploeg van bondscoach Fernando Santos steeds drie punten achter op de Zwitsers. Beide landen rijgen de zeges aaneen, waardoor het in het Estádio da Luz van Benfica tot een rechtstreeks gevecht om kwalificatie voor het WK komt. Portugal gaat bij winst naar het WK, omdat het over een flink beter doelsaldo beschikt. Bij ieder ander resultaat kunnen de Zwitsers de tickets naar Rusland boeken. Voor de nummer twee wacht een plek in de play-offs.



,,Als we we het halen zijn we helden, als we verliezen zijn we 'losers'. Het klinkt hard, maar zo is het wel'', zei Xhaka, middenvelder van Arsenal. ,,Die negen overwinningen op rij zijn nu niet relevant. We gaan niet negentig minuten lang verdedigen, dat past niet bij onze stijl. Ik ben ervan overtuigd dat we Portugal kunnen verslaan of ieder geval een punt pakken. Maar ik weet ook dat we met 27 punten, een record voor Zwitserland, in de play-offs terecht kunnen komen.''